"Украинский шпион" Пархоменко объявил голодовку в российском "Лефортово"

Мужчину держат в СИЗО уже почти два года.

Обвиняемый Россией в якобы шпионаже на Украину бывший военный штаба Черноморского флота РФ капитан второго ранга запаса Леонид Пархоменко объявил голодовку в СИЗО "Лефортово".

Об этом в своем блоге написал член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев, передает ТСН.uа.

Как отметил правозащитник, Пархоменко находится в СИЗО 20 месяцев и голодает уже 18 дней.

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По его словам, когда Пархоменко начал объяснять членам ОНК причину голодовки, произнеся фразу: "В результате действий следователя начали травить мою семью", заместитель начальника отдела режима и охраны Иванов Николай Васильевич прервал беседу и приказал отвести Пархоменко обратно в камеру.

"Во время общения Пархоменко сообщил нам, что при задержании его "били об пол", но рассказать подробности применения к нему физической силы ему запретил присутствующий во время общения заместитель начальника отдела режима и охраны Иванов Николай Васильевич", - сообщил Еникеев.

Напомним, бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота задержали еще в ноябре 2016 года в оккупированном РФ Севастополе. По словам российских силовиков, мужчина, якобы выполняя задание Главного управления разведки Министерства обороны Украины, собирал и передавал спецслужбе сведения о деятельности Черноморского флота, составляющие государственную тайну.