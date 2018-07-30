Компания Манафорта в 2014 году предлагала свои услуги Кличко

По словам мэра Киева, сотрудничество закончилось не начавшись, поскольку команда политтехнолога не смогла презентовать ничего нового.

Компания скандального политтехнолога Пола Манафорта в 2014 году предлагала свои консультационные услуги мэру Киева Виталию Кличко.

Об этом пишет «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на материалы судебного разбирательства относительно Манафорта, собранные офисом спецпрокурора Роберта Мюллера.

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Отмечается, что спустя три месяца после трагических событий Евромайдана Пол Манафорт отправил своему помощнику Константину Килимнику многостраничную презентацию и план реструктуризации киевгорадминистрации. Она была предназначена для презентации мэру с инициалами VK.

Выборы киевского городского головы состоялись 25 мая 2014 года, их выиграл Виталий Кличко.

Сам Кличко в комментарии журналистам признал, что в 2014 году компания Манафорта действительно предлагала ему свои услуги.

"Поскольку фамилия Манафорта была известна в этой сфере, беседы с ними велись. Они тогда подготовили некоторые презентационные - тестовые вещи", - рассказал он.

По словам Кличко, в этих предложениях были общие моменты, "ничего такого архинового, чего мы не знали".

"Поэтому, можно сказать, что сотрудничество, которое предлагалось, закончилось, так и не начавшись", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, дело Манафорта является частью расследования спецпрокурора Департамента юстиции США Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, чтобы склонить их результат в пользу Трампа.

Манафорт долгое время работал в Украине, консультируя Партию регионов и бывшего президента Януковича. Он также является бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа.

Манафорту предъявлены обвинения в отмывании денег, которые он получил, работая в Украине. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен Януковича.

В обвинении Федеральной коллегии присяжных, направленном в окружной суд в Вашингтоне, отмечается, что Манафорт и его бизнес-партнер Рик Гейтс за сотрудничество с окружением Януковича получили десятки миллионов долларов. В частности, между 2006 и 2015 годами они выступали в качестве незарегистрированных агентов правительства Украины, политических сил Партии регионов и «Оппозиционного блока».

28 июля следственная группа спецпрокурора Роберта Мюллера представила более 300 документов, раскрывающих детали сотрудничества Манафорта с Партией регионов и партией «Оппозиционный блок».