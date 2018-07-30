В Украине хотят ввести судебный сбор за иск о нарушении прав потребителей
Кабинет министров хочет ввести судебный сбор за иск о нарушении прав потребителей.
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Об этом говорится в правительственном законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты № 8607 от 13.07.2018, опубликованном на сайте Верховной Рады.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что пункт 3 статьи 22 этого закона "потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по искам, связанным с нарушением их прав", необходимо изъять.
Отмечается, что целью принятия проекта закона является приведение ряда законодательных актов в соответствие с законом № 2147-VIII "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты".