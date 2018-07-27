На крестном ходе в Киеве заметили нардепов-"оппоблоковцев" (фоторепортаж)
14:24, 27 июля 2018Политика
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На крестный ход в столице пришли многие народные депутаты от "Оппоблока".
Сегодня на крестный ход в Киеве прибыли народные депутаты от "Оппоблока", также был замечен экс-спикер Рады.
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Так, во время мероприятий по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины увидели нардепов от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского, Михаила Добкина, Нестора Шуфрича и Юрия Бойко.
Кроме того, на молебен прибыл бывший спикер ВР Владимир Литвин.
Какм сообщал УНИАН, в Киеве начался крестный ход в честь 1030-летия Крещения Руси. По предварительным оценкам, в шествии берут участие не менее 100 тысяч человек.
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Новость в сюжете: 1030-летие крещения Руси-Украины