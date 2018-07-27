На крестном ходе в Киеве заметили нардепов-"оппоблоковцев" (фоторепортаж)

На крестный ход в столице пришли многие народные депутаты от "Оппоблока".

Сегодня на крестный ход в Киеве прибыли народные депутаты от "Оппоблока", также был замечен экс-спикер Рады.

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Так, во время мероприятий по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины увидели нардепов от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского, Михаила Добкина, Нестора Шуфрича и Юрия Бойко.

Кроме того, на молебен прибыл бывший спикер ВР Владимир Литвин.

Какм сообщал УНИАН, в Киеве начался крестный ход в честь 1030-летия Крещения Руси. По предварительным оценкам, в шествии берут участие не менее 100 тысяч человек.