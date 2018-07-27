Богословская примет участие в президентской гонке

По словам Инны Богословской, народ устал от преступного олигархата и власти, от «постоянного псевдо-изменения псевдо-партий в парламенте».

Количество претендентов на пост президента растет. О своем намерении приять участие в предстоящей президентской гонке сообщила известный политик Инна Богословская.

«Я твердо намерена, победить на этих президентских выборах. Моя цель проста. Я хочу, чтобы Вы наслаждались свободной жизнью в нашей собственной стране - Украине. Моя задача - служить Вам на совесть. И каждый день помнить, что именно Вы являетесь хозяевами Украины!», - говорится в заявлении, опубликованном на персональном сайте политика.

По словам Инны Богословской, народ устал от преступногоолигархата и власти, от «постоянного псевдо- изменения псевдо-партий в парламенте».

«Мы прекрасно понимаем, что этот круг нужно разорвать - только так мы сможем создать будущее для наших детей. Именно поэтому я иду в президенты», - пояснила она свое решение.

При этом политик подчеркнула, что сознательно идет только на один срок, потому что хочет навести порядок в стране и открыть двери новым людям.

«Поэтому (я) не обращаюсь к финансово-промышленнымгруппам. Я хочу быть благодарной за свою победу и служить только вам - гражданам Украины. Давайте объединяться ради нашей общей цели! И мы сами удивимся, как быстро можно сделать Украину богатой, комфортной для жизни страной, которую уважают во всем мире!», - говорится в заявлении Инны Богословской.