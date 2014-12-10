МВД назвало взрыв в офисе волонтеров в Одессе терактом

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД в Одесской области.

По факту взрыва сведения уже внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Собранные материалы направлены в Службу безопасности Украины в Одесской области.

Кроме того, советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что мощность заложенного взрывного устройства составляла около 1 кг в тротиловом эквиваленте.

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В МВД также сообщают, что в результате взрыва повреждено вход и окна одного из помещений на первом этаже, который арендует общественная организация. Также частично выбиты стеклопакеты второго этажа. Сообщение о происшествии в милиции, по данным правоохранителей, поступило примерно в половине второго ночи.

В ночь на 10 декабря в Одессе произошел мощный взрыв в здании организации по сбору помощи для сил АТО.