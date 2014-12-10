Боевики начали активную воздушную разведку вблизи Мариуполя – штаб
08:40, 10 декабря 2014Политика
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В частности, в течение суток возле позиций сил АТО 7 раз было замечено вражеские БПЛА.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
«Ситуация в районе Мариуполя остается напряженной. Вражеская воздушная разведка начала активно действовать в период с 16.00 до 20.00», - сообщает пресс-центр.
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Украинские солдаты огонь по БПЛА не открывали, а только наблюдали за ними и сообщали об этом представителям ОБСЕ в регионе.
Ранее сообщалось, что за сутки боевики 17 раз нарушали «режим тишины», ранения получили 7 мирных жителей.
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