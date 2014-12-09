ЕС советуют назначить спецпредставителя по наблюдению за реформами в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, такое предложение в рамках конференции "Украина как тест европейской солидарности", которая проходит в Европарламенте, озвучил депутат ЕП Пятрас Аушрявичюс.

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Отметив важность Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, Пятрас Аушрявичюс сказал: "Для того чтобы гарантировать трансформацию экономики и социальной структуры, необходимо улучшить природу координации в отношениях Украина-ЕС. Для этого я советую ЕС назначить специального постоянного представителя, который будет отвечать за наблюдение за проводимыми реформами и за предоставление разного рода помощи".

По словам евродепутата, такая помощь будет включать "финансовую помощь, построение административных возможностей и ряд секторальных реформ". "Роль этого специального представителя может играть опытный европейский политик. Я думаю о такой фигуре, как Карл Бильдт (бывший министр иностранных дел Швеции) или Бернар Кушнер (бывший министр иностранных дел Франции)", - предложил Пятрас Аушрявичюс.