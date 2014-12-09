Украинскую часть комитета ассоциации Украина-ЕС сформируют до конца декабря

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Ирина Геращенко.

”Украинская часть будет сформирована до конца декабря стопроцентно”, - сказала она.

Выступая на конференции ”Украина как тест для европейской солидарности?”, которая проходит в Европарламенте, Геращенко сообщила, что в ходе встречи с руководителем европейской части комитета, депутатом Европейского парламента Андреем Пленковичем была достигнута договоренность о том, чтобы совместное заседание было проведено в Брюсселе.

Читайте такжеПрезидент ЕП: События в Украине являются беспрецедентным испытанием для всей Европы”Я предложила, чтобы второе (заседание) прошло не просто в Украине, не просто в Киеве, а чтобы мы выехали на территории Донбасса, которые находятся под контролем украинской власти, например, в Славянск, чтобы евродепутаты не через каналы российской пропаганды, а собственными глазами увидели, как украинская власть отстраивает территории, которые находятся под ее контролем”, - добавила Геращенко.