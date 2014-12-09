В СНБО заявили, что об обмене пленными в формате «всех на всех» говорить пока рано

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко

"Есть договоренности, ведутся переговоры. Но об обмене пленными мы скажем по факту. Поэтому не будем заговаривать эту тему. Пусть это произойдет", - сказал Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, по данным объединенного координационного центра освобождение заложников при Министерстве обороны Украины, в плену боевиков на Донбассе остаются 684 заложника, около 1,6 тыс. человек считаются пропавшими без вести.