Стало известно об увольнении ректора Одесского медуниверситета

Во время двух президентских кампаний Януковича Запорожан был его доверенным лицом и отвечал за выборы в Одесской области.

Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун уволила с должности ректора Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) Валерия Запорожана из-за грубого нарушения трудового договора.

Об этом сообщает "Южный курьер". Отмечается, что последним поводом для увольнения стал срыв министерской проверки в Одесском медуниверситете, что расценили как очередное нарушение контракта, подписанного еще в 2011 году.

Таким образом, Минздрав прервал 24-летний ректорский стаж Валерия Запорожана, фактически лишив его возможности баллотироваться на новый срок - контракт с ректором истекал в сентябре 2018 года.

По данным издания, предчувствуя подобное решение Министерства здравоохранения Украины, Валерий Запорожан попытался запретить через суд работу комиссии, прибывшей в университет 16 июня. При этом общественники заявляют о наличии инструктажей Запорожана для своих подчиненных в духе: "сегодня нужно хвалить себя на местах и ругать верхи".

Кроме того, общественных активистов, которые уже много лет добивались отставки Запорожана, в ректорате не жалуют. Те обвиняют руководителя вуза в системной коррупции и хищениях бюджетных средств. По фактам злоупотреблений в ОНМедУ несколько раз открывались уголовные производства, но ректора к ответственности так и не привлекли.

Уточняется, что после Революции достоинства Валерию Запорожану, несмотря на яркое "региональное" прошлое, каким-то чудом удалось сохранить свои позиции. Между тем, во время двух президентских кампаний Виктора Януковича Запорожан был его доверенным лицом, членом "Партии регионов" и отвечал за выборы в Одесской области.

Также выяснилось, что в вузе была поставлена на поток торговля докторскими диссертациями, в которых к тому же был плагиат. В связи с этим ОНМедУ был лишен научного совета по защите научных степеней.

В июне-июле текущего года прошел ряд тендеров Одесского национального медицинского университета на общую сумму более чем 60 млн гривен. Между тем, общественность и преподаватели вуза уже два года подряд бьют тревогу по поводу многомиллионных закупок оборудования ректором университета Валерием Запорожаном. От сотрудников университета, не согласных с экономической политикой ректора, тот предпочитал избавляться.

Среди тех, кто пытается лоббировать и активно защищать ректора Одесского медуниверситета на уровне Киева называют народного депутата из партии "Народный фронт" Максима Полякова, который год назад был лишен депутатской неприкосновенности.

Издание подчеркивает, что масштабы хищений в Одесском медуниверситете поражают. По "схемам" Запорожана было продано: общежития на Малиновского и Ковалевского; центральную научно-исследовательскую лабораторию, на улице Белинского, стадион площадью 1,5 га на углу улиц Пастера и Мечникова, кафедру иностранных языков по улице Пастера.

Кстати, в этом году, по результатам очередной проверки Минздрава, Валерия Запорожана отстранили от обязанностей ректора ОНМедУ по подозрению в коррупции. 23 апреля 2018 года в Минздраве подписали соответствующий приказ