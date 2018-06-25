Вехи недели. Сборная Кабмина с легионерами, комитеты без оппозиции и тревожный звоночек в Виннице

Украина получила правительство, в котором отразились все особенности отечественного восприятия роли парламентской коалиции в его формировании. Подавляющее большинство должностей в нем получили президентские выдвиженцы, трое из которых буквально в день утверждения министрами получили украинское гражданство. Александру Квиташвили предстоит реформировать здравоохранение, Наталье Яресько – оперативно сверстать максимально реалистичный бюджет-2015, а Айварсу Абрамовичусу – определить экономические приоритеты страны. Полагаю, что не только для вчерашних иностранцев, но и для многих украинских профессионалов, рискнувших перейти на государственную службу, работа министра является в нынешних условиях серьезным вызовом.

Как известно, правительство – коллегиальный орган, о чем все узнали еще во время обсуждения перипетий подписания газовых контрактов в 2009 году. Хотя представители «Народного фронта» контролируют не только премьерское кресло, но и должности министров юстиции и Кабинета Министров, способные повлиять на документооборот внутри правительства. 8 декабря Кабмин намерен утвердить программу своих действий, и уже 11-го числа за нее будут голосовать парламентарии.

Немало испытаний выпадет на долю министерства информации, в котором на сегодняшний момент есть только один официальный сотрудник – его руководитель Юрий Стець. Он успел пообещать за две недели восстановить украинское телевещание в зоне АТО, словно пытаясь продемонстрировать свои титанические усилия на фоне волны общественной критики. Экс-руководителю «5 канала», ставшему министром, предстоит показать чудеса эффективности, дабы оправдать свое назначение и подтвердить моральное право координировать информационное противостояние украинцев российской агрессии.

Парламентарии не смогли полностью поделить руководство в парламентских комитетах, три из 27 остались бесхозными. Среди них – по вопросам регламента, на контроль над которым претендует «Оппозиционный блок», который представители коалиции лишили надежд и иллюзий относительно возможности руководить любыми другими парламентскими подразделениями. С руководящих позиций в профильных комитетах ВР постфактум вычистят парламентариев, голосовавших 16 января, кроме того, законодатели нарезали немало новых должностей. Честно говоря, со стороны это напоминает стремление не только удовлетворить кадровые претензии, но и повысить депутатские зарплаты. Зато Верховная Рада восьмого созыва стала наиболее женственной: Оксана Сыроед стала первой за годы независимости представительницей прекрасного пола, получившей место в парламентском президиуме, еще 6 депутаток возглавили профильные парламентские комитеты.

Первый зимний уик-энд прошел не только под знаком празднования Дня Вооруженных Сил Украины, ставшего всенародным праздником, как и День волонтера, но и был обозначен акциями протеста в Виннице. Место для выступлений, (похоже, активно подогреваемых некими заинтересованными лицами), как представляется, было выбрано не случайно, ведь столица Подолья тесно связана с судьбами президента и спикера парламента. Объективно разобраться в причинах противостояния между областным советом и его председателем, роли главы Винницкой ОГА, дать оценку «народному вече», которое имеет опасное сходство с аналогичными событиями весной в Донецке и Луганске – задача для государственной власти в целом и компетентных органов в частности.

Евгений МАГДА