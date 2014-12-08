За сутки боевики более полусотни раз обстреляли украинских военных – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Зона особой активности бандитов сместилась в район Дебальцево. Снова обстреляны районы населенных пунктов Миус, Чернухино, Дебальцево, Орлово-Ивановка, шахта Полтавская, Никишино , Ольховатка, Фащевка, Артемово, Редкодуб, Кодема», - говорится в сообщении.

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На Луганском и Донецком плацдармах боевики обстреляли населенные пункты Верхняя Ольховая, Сокольники, Артема, Счастье, Старый Айдар, Станично-Луганское, Трехизбенка, Фрунзе, Опытное, Марьинка, Авдеевка, Николаевка.

«Артиллерия сил АТО с целью защиты мирных жителей и подавления активно работающих огневых позиций противника, 52 раза наносила ответный удар», - сообщает пресс-центр.