ВСК по расследованию иловайской трагедии возобновит работу - Тимчук

Об этом в Facebook заявил нардеп, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности Дмитрий Тымчук.

"На первом же заседании комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны было принято решение о возобновлении работы ВСК по расследованию обстоятельств трагических событий, которые привели к гибели и захвату в плен бойцов добровольческих батальонов и Вооруженных сил Украины под Иловайском", - отметил он.

При этом Тымчук добавил: проблема в этом расследовании заключается в том, что в начале сентября Генпрокуратура назначила проведение военно-тактической экспертизы относительно действий должностных лиц в ходе событий во Иловайск.

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"Экспертизу доверили проводить Национальному университету обороны. С того времени о выводах экспертов ничего не слышно, хотя прошло уже 3 месяца", - заявил он.

Как известно, Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию обстоятельств трагедии под Иловайском пришла к выводу, что в этих событиях виноват экс-министр обороны Валерий Гелетей и начальник генштаба Виктор Муженко.

В частности, к трагедии привели ошибочные кадровые назначения в силовом блоке, неадекватные действия Гелетея и Муженко накануне, а также то, что президент не инициировал введение военного положения.

"Ошибочные кадровые решения существенно осложнили обстановку, а неадекватные действия министра обороны Гелетея и начальника Генштаба - главнокомандующего ВСУ Муженко привели к Иловайской трагедии", - отмечалось в отчете ВСК.

Комиссия должна была продолжать свою работу до завершения каденции Верховной Рады VII созыва.