Украина может получить финансовую помощь от США уже в следующем году

Об этом сегодня, 6 декабря, во время пресс-конференции в Харькове заявила заместитель Государственного секретаря по вопросам международной безопасности США Роуз Геттемюллер, сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации,

Она также отметила важность развития сотрудничества между Украиной и США в военно-промышленной сфере

Геттемюллер отметила, что США в 2014 году уже передали Украине материальную помощь на 118 млн долл.

Читайте такжеПорошенко поблагодарил США за резолюцию, которая осуждает политику России

«Мы оперативно отреагировали на те угрозы, которые возникли в сторону Украины, и оказали помощь вашей стране на 118 миллионов долларов», - отметила она.

Заместитель Госсекретаря отметила, что в первую очередь помощь США была направлена украинским военным: были закуплены транспортные средства, приборы ночного видения, средства телекоммуникации и другое оборудование.