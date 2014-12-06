Томенко считает, что Украине нужна координация, а не "Минправды"

Такое мнение выразил народный депутат Украины, дважды председатель Комитета по вопросам свободы слова и информации в предыдущих созывах ВР Николай Томенко на своей странице в Facebook.

По его убеждению, все сегодняшние приоритетные задачи информационной политики не нуждаются в новых специальных органах в сфере СМИ.

Читайте такжеГеращенко: "Министерство правды" должно бороться с цензурой в СМИ«Должны выполнять свои функции Гостелерадио, МИД, Нацсовет... Очень важна роль частных СМИ и, собственно, всех журналистов. Не хватает лишь координации», - считает Томенко.

Политик отметил, что очевидным приоритетом на сегодня является донесение оперативной, достоверной и адекватной информации на Восток, в Крым, страны бывшего СССР, прежде всего в Россию и близкие к России европейские государства.

По его мнению, это могут сделать «в первую очередь и быстрее всего - владельцы и менеджеры частных каналов, через максимальное распространение через спутник программ на украинском, русском и английском языках. Здесь союзниками будут наши посольства, торгово-промышленные палаты, института внешне-экономической деятельности и тому подобное».

Читайте такжеМеждународные журналисты призвали Кабмин отменить создание Министерства информполитикиВо-вторых, считает Томенко, эту функцию могут выполнять мировые СМИ, для представительств которых необходимо создать надлежащие условия в Украине. В третьих, украинские журналисты, блогеры и просто активисты через определение общих принципов и механизмов деятельности (через документы саморегуляційного характера) в Интернете и социальных сетях.

«Наконец, в-четвертых, эту задачу можно возложить только на государственные, в смысле, общественные СМИ. Через восстановление системы радио-иновещания и создание тв-иновещания», - написал народный депутат.

«Итак, два вывода ныне модной дискуссии: Юрий Стець может возглавить такой координационный орган; новое Министерство информации не требуется в принципе!» - подытожил Томенко.