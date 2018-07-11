В НАТО поддержат усилия по укреплению устойчивости Украины в противодействии гибридным угрозам

В Альянсе также отмечают развитие сотрудничества с Украиной по безопасности в регионе Черного моря.

В Организации Североатлантического договора (НАТО) заявляют, что поддержат усилия по укреплению устойчивости Украины в противодействии гибридным угрозам.

Об этом говорится в декларации глав государств и правительств стран-членов Альянса, принятой на саммите НАТО, который проходит в Брюсселе.

"Мы приветствуем налаживание сотрудничества между НАТО и Украиной по безопасности в Черном море. Мы также поддержим усилия Украины в укреплении ее устойчивости против гибридных угроз, в том числе посредством активизации мероприятий в соответствии с Платформой Украина - НАТО по изучению опыта противодействия гибридной войне", - отмечается в декларации.

Кроме того, отмечается, что в Альянсе высоко ценят значительный вклад Украины в операции, которые осуществляют союзники НАТО. Также речь идет об участии Украины в военных учениях НАТО и о Силах быстрого реагирования Альянса.

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В Альянсе приветствуют вклад, сделанный благодаря партнерству НАТО и Украины, для обеспечения безопасности и стабильности как в евроатлантическом измерении, так и за его пределами.

"Эти вклады усиливают уровень совместимости Вооруженных сил Украины с НАТО. Мы признаем интерес Украины в Программе усиленных возможностей в рамках Инициативы совместимости партнеров. НАТО рассмотрит это, учитывая решения, принятые на саммитах в Уэльсе и Варшаве", - говорится в декларации.

В Организации заверили, что продолжат сотрудничать с Украиной как многолетним партнером Альянса на основе принципов и ценностей, закрепленных в Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО.