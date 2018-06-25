Украинский интерес. Капитуляция «Южного потока», сакральность от Путина и грустный юбилей

Говорить о полной международной изоляции России не приходится, но экономическая и политическая конъюнктура изменились не в пользу Кремля. Во время визита в Турцию Владимир Путин сообщил, что Россия отказывается от строительства «Южного потока» для обеспечения газом в обход Украины государств Южной Европы. В качестве компенсации российский президент сообщил о готовности проложить новую трубу для удовлетворения газовых потребностей Турции, и по возможности – Греции и Италии. Все бы ничего, но так и не ставший реальностью «Южный поток» обошелся российской казне в 5 миллиардов долларов.

Кремлю пришлось оперативно задействовать компенсационные политические мощности. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его стране необходим газопровод в обход Украины, а его коллега Роберт Фицо полагает, что вопрос принадлежности Крыма уже фактически решен явочным порядком, и Украине не стоит думать о вступлении в НАТО. Подобная тональность заявлений лидеров соседних государств вряд ли подняла настроение официальному Киеву, однако со всей остротой заставляет задуматься о поиске эффективных союзников в Европе. Возможно, речь идет о более активном взаимодействии в рамках Балтийско-Черноморской дуги безопасности, способной влиять на стабильность Европы в целом.

Украина сделала маленький шажок к обеспечению собственной безопасности, уведомив НАТО об отказе от внеблокового статуса. Позиция Альянса по отношению к нашей стране максимально благожелательная (генеральный секретарь Йенс Столтенберг заверил, что его двери открыты для Украины), но не стоит полагать, что возможность стать членом евроатлантического сообщества «малой кровью, единым ударом». И европейская, и евроатлантическая интеграция – длительные процессы, требующие максимальной мобилизации властной элиты и взаимодействия с миллионами граждан страны.

5 декабря Украина отметила печальный юбилей – 20-летие со дня подписания Будапештского меморандума, который должен был гарантировать нашей стране безопасность после отказа от третьего по размерам в мире ядерного арсенала. Сегодня, наверное, даже младенец должен осознавать разницу между меморандумом и обязывающим договором. Но на протяжении почти 20 лет мы считали эту декларацию добрых намерений реальным документом, способным защитить Украину от чужой агрессии. Эта страница в истории отечественной дипломатии одна из самых трагических, и страна должна научиться делать выводы из допущенных ошибок.

На правильном пути находится Павел Климкин – шеф украинской дипломатии на встрече министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ нелицеприятно высказался о работе этой организации и отсутствии внятной позиции в отношении происходящего на Донбассе. Ранее официальный Киев подобные выпады себе не позволял. Руки главному украинскому дипломату, по всей видимости, развязал наблюдающийся прогресс относительно установления «дня тишины» на Донбассе, запланированного на следующую неделю.

Владимир Путин в обращении к Федеральному Собранию рассказал о многомиллиардных вложениях в Украину (словно предъявив претензии) и поведал о сакральности Крыма для российской государственности. Властелин Кремля потешает весь мир своими «глубокими познаниями» в истории, которые компенсируются рассказами о «силе и вежливости» российской армии. Путин продолжил демонстрацию политики двойных стандартов и противопоставления России окружающему миру. Украине придется постоянно быть начеку, ведь дело не в нынешнем президенте России, а в царящих в ее правящих кругах настроениях.

Евгений Магда