В СБУ предложили создать Национальный трибунал для виновных в расстрелах на Майдане

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с семьями погибших на Майдане Независимости активистами, адвокатами.

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“Верховной Радой должен быть создан Национальный трибунал за масштабное спланированное преступление, которое началось с Майдана и дальше перешло на восток”, - сказал Наливайченко, отметив, что подобные прецеденты в украинском законодательстве есть.