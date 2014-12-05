В СБУ предложили создать Национальный трибунал для виновных в расстрелах на Майдане

16:12, 05 декабря 2014
Политика
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Председатель СБУ Валентин Наливайченко считает, что Верховная Рада должна создать Национальный трибунал для привлечения к ответственности всех виновных в расстрелах на Майдане и событиях на Донбассе.

УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с семьями погибших на Майдане Независимости активистами, адвокатами.

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“Верховной Радой должен быть создан Национальный трибунал за масштабное спланированное преступление, которое началось с Майдана и дальше перешло на восток”, - сказал Наливайченко, отметив, что подобные прецеденты в украинском законодательстве есть.

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