Без прекращения огня жители Донбасса могут просто вымереть от голода и холода - АП

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента по вопросам международных отношений Валерий Чалый на брифинге 5 декабря, комментируя анонсирован на 9 декабря "День тишины", сообщает Украинская правда.

"Я возлагаю надежды не на конкретный день, а на то, что придут в себя те, кто просто пренебрегают количеством жертв в Донецкой, в Луганской области. Придут в себя те, кто не может после фейковых выборов (2 ноября) вообще никак обеспечить существование граждан там", - сказал он.

"Есть большая угроза гуманитарной катастрофы. Сегодня на самом деле без прекращения огня мы можем просто потерять наших сограждан в Донецкой и Луганской областях. В период зимы...", - отметил Чалый.

"Украина готова, Киев готов поставлять гуманитарную помощь, но эти наемники не позволяют просто ее туда поставлять. Как раньше грабили финансовые ресурсы, те же самые инкассаторские автомобили, разрушили сразу же Казначейство, банки - так же сейчас не дают возможности поставить гуманитарную помощь", - заявил Чалый.

Читайте такжеУкраина готова ответить на наступление, но видит возможность локализовать конфликт - Чалый"Поэтому я возлагаю большие надежды на то, что будет не просто попытка, а реальный день, когда начнется со Дня тишины отвода техники", - сказал он.

По словам Чалого, этот день "является необходимым в механизме разведения тяжелой техники и артиллерии на расстояния, которые указаны - координаты линии указанные 19 сентября в меморандуме, - и, соответственно, на какое расстояние будут отводиться каждая система артиллерийского или минометного огня, ракетные системы.".

"Они должны быть отведены на такое расстояние, которое недостижимо для поражения", - уточнил чиновник.

"Поэтому я надеюсь и возлагаю большую надежду на начало 9 декабря этого процесса", - заверил Чалый.

Он также выразил готовность Киева к проведению очередной трехсторонней встречи контактной группы в Минске.