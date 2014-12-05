Путин не знает, как действовать в ближайшие месяцы – глава МИД Польши

Такое мнение министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына высказал в эфире польского телеканала Polsat news, сообщает пресс-служба министерства.

"Эти «путешествия в историю» показывают, что у россиян нет сейчас идей, как действовать в ближайшие месяцы", - сказал Схетына, комментируя вчерашнее выступление Путина.

Он отметил, что российский президент пытался найти какой-то выход из безвыходной ситуации, которая на самом деле "вредит всем, но больше всего России".

В то же время, по мнению польского министра, Путин хотел показать, что Россия является сильным государством, с которым надо считаться.

В эфире радиостанции Radio Zet Схетына также выразил мнение, что России сейчас нужно начать искать выход из конфликтной ситуации, в которой она оказалась.

Читайте такжеЕвросоюз не пригласил Россию на встречу относительно "Южного потока"

"Надеюсь, что в следующие месяцы придет время переосмысления и в итоге дойдет до переговоров. Какие это будут каналы - увидим", - сказал он, подчеркнув, что западный мир, как и раньше, должен последовательно придерживаться своей позиции относительно российской агрессии против Украины.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.