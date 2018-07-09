Безвизовый режим работает для украинцев без каких-либо проблем - Юнкер

11 июня 2017 года вступило в силу решение Совета Евросоюза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран ЕС и Шенгенской зоны.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер отмечает, что введенный в июне 2017 года безвизовый режим работает для граждан Украины без каких-либо проблем.

Об этом он сказал по итогам юбилейного XX саммита Украина - Европейский Союз в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Юнкер напомнил о введении безвизовых поездок для граждан Украины в страны ЕС с июня 2017 года. "Я с большим удовольствием отмечаю, что более полумиллиона людей из Украины уже воспользовались этой возможностью. Это сближает людей, это сближает народы", - сказал Юнкер.

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"Этот безвизовый режим для Украины работает без какого-либо типа проблем", - заявил он.

В то же время президент Еврокомиссии отметил, что те украинцы, которые находятся в странах Евросоюза на основании виз, вовремя в соответствии с требованиями возвращаются домой в указанные сроки.

Как сообщал УНИАН, 11 июня 2017 года вступило в силу решение Совета Евросоюза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран ЕС и Шенгенской зоны. Они не должны искать убежища или пытаться трудоустроиться. Это будет нарушением европейского законодательства. Также украинцы для посещения стран Евросоюза должны доказать свою цель поездки.

Украине для введения безвизового режима с ЕС необходимо было выполнить 144 требования. В Евросоюзе неоднократно подчеркивали, что украинцы выполнили все условия.

В то же время в ЕС создали законодательное обоснование для приостановления безвизовых режимов с любыми странами, чьи граждане нарушают условия соблюдения безвизового режима. В частности, этот механизм может быть применен в случае возникновения миграционных рисков.

23 января 2018 года визовая рабочая группа Совета Европейского Союза согласилась с заключениями Европейской комиссии относительно механизма приостановления безвизового режима, в том числе, и в отношении Украины. В докладе отмечалось, что Украина соответствует требованиям, которые необходимы для продолжения действия безвизового режима, но она должна продолжать реформы и бороться с коррупцией. Также украинские органы власти должны продолжать мероприятия по противодействию нелегальной миграции и отмыванию средств.