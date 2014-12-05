Депутат: Путина поглотят фобии, а Россию — неприятности

Об этом в эфире программы "Шустер LIVE" заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Виктор Чумак, пишет Gazeta.ua.

Чумак отметил, что Путина мучает страх расчленения России, страх, что Россия пойдет по югославскому сценарию, страх, что Запад уничтожит его государство, страх, что Украина полностью отделяется.

"Худшее для Путина — то, что большинство из них уже сегодня становится реальностью", - подчеркнул политик.

По его словам, в своем последнем выступлении президент РФ впервые за долгое время говорил об Украине как об отдельном народе, не сказав ни слова о так называемой "Новороссии", "соотечественниках" и "русском мире".

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"В то же время он не сказал ни слова о путях выхода России из кризиса и лишь в очередной раз подчеркнул, что россияне сильны, армия непобедима, а США - враг", - заявил Чумак.

По прогнозу парламентария, все это указывает на то, что уже очень скоро Россию ожидают большие неприятности, так как Путину не удастся до бесконечности обманывать свой народ.