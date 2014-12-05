Кураторы боевиков "ДНР" и "ЛНР" в Кремле не справились со своими задачами - СМИ

Их увольнение связывают с тем, что они не справились с задачами по формированию протестных настроений в Украине.

Сначала из управления АП по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией уволился глава одного из его департаментов Владимир Авдеенко, затем замначальника управления Борис Рапопорт, пишет Газета.Ru.

Источник издания, близкий к работе российских властных структур в Украине, говорит, что отстраненные чиновники занимались анализом ситуации и информационной поддержкой пророссийских акций, которые проходили на востоке Украины в сентябре, и которые с треском провалились.

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"Задачей Рапопорта и его коллег было создать, так скажем, пророссийские настроения на юго-востоке. Они не справились с задачей по укреплению доверия к России в регионе. Да и по самому проекту Новороссии до сих пор непонятно его направление. Они недостаточно хорошо работали с нашими людьми на юго-востоке и вели информационную кампанию. Были даже слухи о готовящейся отставке Владислава Суркова, но пока все обошлось", - комментирует источник.

Правда, другой осведомленный источник, близкий к Суркову, придерживается другой версии: "Рядовые сотрудники покинули управления после довольно успешных выборов "ДНР" и "ЛНР" и в Украине, которыми все стороны остались довольны. Люди подписывались под конкретные контракты, теперь ситуация завершена. Вся эта смена состоялась в рамках обычной ротации".

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Тем временем слухи об отставке Суркова действительно ходили в окружении отставного главаря "ДНР" Игоря Стрелкова, который продвигает тему "слива Новороссии" либеральным окружением президента Владимира Путина.

Сторонник Стрелкова Борис Рожин написал нашумевшую статью "Зачем Рапопорт сменил Суркова на украинском направлении". В ней говорилось, что пытавшегося вести торг с Киевом Суркова сменят на сторонника «Большой Новороссии» Рапопорта.

Однако в окружении Суркова "Газете.Ru" информацию опровергли, назвав "бредом" и объяснив, что Рапопорт человек "Владислава Юрьевича" и никакой ротации быть не может.

Сам Стрелков, говорили информированные собеседники издания, в последнее время попал в опалу, "его время прошло", теперь его называют "сбитый летчик".