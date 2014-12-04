Зампредседателя Комитета ВР по экономической политике стал Довгий

20:46, 04 декабря 2014
Политика
1 0

Соответствующее постановление поддержали 249 народных депутатов.

Фото УНИАН

Олесь Довгий назначен заместителем председателя парламентского Комитета по экономической политике.  Его фамилия содержится в Постановлении ВР «О назначении председателя, первых заместителей, заместителей, секретарей и членов Комитетов» (регистрационный номер 1009 от 4 декабря).

Соответствующее постановление поддержали 249 народных депутатов.

Напомним, экс-секретарь Киевсовета Олесь Довгий был избран в парламент по 102-му мажоритарному округу в  Кировоградскойобласти.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter