Зампредседателя Комитета ВР по экономической политике стал Довгий
20:46, 04 декабря 2014Политика
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Соответствующее постановление поддержали 249 народных депутатов.
Довгий назначен зампредседателя Комитета ВР по экономической политике / Фото УНИАН
Олесь Довгий назначен заместителем председателя парламентского Комитета по экономической политике. Его фамилия содержится в Постановлении ВР «О назначении председателя, первых заместителей, заместителей, секретарей и членов Комитетов» (регистрационный номер 1009 от 4 декабря).
Соответствующее постановление поддержали 249 народных депутатов.
Напомним, экс-секретарь Киевсовета Олесь Довгий был избран в парламент по 102-му мажоритарному округу в Кировоградскойобласти.
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