Зампредседателя Комитета ВР по экономической политике стал Довгий

Олесь Довгий назначен заместителем председателя парламентского Комитета по экономической политике. Его фамилия содержится в Постановлении ВР «О назначении председателя, первых заместителей, заместителей, секретарей и членов Комитетов» (регистрационный номер 1009 от 4 декабря).

Соответствующее постановление поддержали 249 народных депутатов.

Напомним, экс-секретарь Киевсовета Олесь Довгий был избран в парламент по 102-му мажоритарному округу в Кировоградскойобласти.