В Киеве праворадикалы избили политика (фото, видео)

Сообщается, что побили заместителя главы партии "Розумна сила" Александра Савченко.

В Киеве 6 июля в здание Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ) ворвались представители праворадикальной организации С14.

Они сорвали мероприятие политической партии "Розумна сила". Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на собственные источники в ТППУ.

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"Партия арендовала помещение под свое мероприятие. Во время его проведения ворвались около 20-30 молодых людей в футболках с надписью С14. Они побили заместителя главы партии Александра Савченко", ― рассказал источник.

Также СМИ сообщили, что на вызов в ТППУ прибыло три наряда полиции.

О происшествии заявили и в Telegram самой организации С14.

"Сорвали шабаш пророссийской партии "Розумна сила". Заместитель главы Александр Савченко получил справедливое вознаграждение за свою деятельность", ― написали они.