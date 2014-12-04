"Гуманитарка" из России дошла до боевиков, интенсивность обстрелов резко возросла - СНБО
14:11, 04 декабря 2014Политика
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Боевики резко увеличили количество обстрелов позиций сил АТО, что свидетельствует о получении ими так называемой "гуманитарной помощи" из России.
Боевики начали интенсивнее применять "Грады"
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
"В зоне АТО зафиксировано рекордное количество и интенсивность применения реактивных систем залпового огня «Град» и рекордное общее количество обстрелов и атак бандитов, что отрабатывают свои российские деньги", - отметил он.
Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, 13 ранены"В целом за прошедшие сутки террористами осуществлен 71 обстрел сил АТО. Это свидетельствует о том, что так называемая гуманитарная помощь северного соседа поступила к позициям боевиков и активно используется", - сказал Лысенко.
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