Рубан попросил включить его в списки на обмен от ОРДО - адвокат

Просьбу включить задержанного главу "Офицерского корпуса", переговорщика Владимира Рубана в списки на обмен от "ДНР" омбудсмену самопровозглашенной республики Дарьи Морозовой передал его адвокат Валентин Рыбин.

Задержанный глава "Офицерского корпуса", переговорщик Владимир Рубан попросил самопровозглашенного омбудсмена "ДНР" Дарью Морозову включить его в списки на обмен со стороны ОРДО.

Читайте такжеДело Савченко и Рубана: экспертиза определит возможность уничтожения здания ВР из изъятого оружия

Об этом "Громадському" сообщил его адвокат Валентин Рыбин. Рыбин подчеркнул, что Рубан передал просьбу Морозовой с его помощью.

8 марта Рубана задержали в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области. Предположительно, он имел отношение к нелегальной перевозке крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию. Шевченковский суд арестовал его. 22 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Рубан и внефракционный нардеп Надежда Савченко вступили в сговор с целью захвата государственной власти. Он отметил, что Рубан вместе с Савченко планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко. 25 июня суд продлил арест Рубану на 60 дней. О включении Рубана в списки на обмен сообщил 12 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.