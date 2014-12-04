Филатов считает, что коалиция узурпировала власть в парламенте

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Филатов заявил в интервью журналистам.

По его словам, «впервые в истории украинского парламентаризма, когда коалиция узурпировала власть. Причем руководство комитетами, имеющие контролирующие функции, не предоставляется оппозиции. Причем все это выкручивается таким образом, что оппозицией является «Оппозиционный блок».

По мнению Филатова, все депутаты, которые не вошли в коалицию, являются оппозицией.

Филатов подчеркнул, что в парламенте есть «Оппозиционный блок» и есть правая оппозиция.

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«Есть разные люди, запятнавшиеся и не запятнавшиеся, правая оппозиция, но с нами никто не хочет разговаривать», - подчеркнул Филатов.

По его словам, нынешняя коалиция большая и «может быть аморфная, им нужно всех людей рассадить, поэтому, извините за выражение, наесться не могут».

Филатов подчеркнул, что в нынешнем парламенте постоянно нарушаются процедуры, принципы парламентаризма, например, когда за правительство голосуется «пакетом». Филатов отметил, что ВР «пакетом» голосовала за назначение министров, потому что «члены коалиции не доверяют друг другу и понимают, что если будет индивидуальное голосование за кандидатуру, то кто-то может не пройти».