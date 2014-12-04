Геращенко: "Министерство правды" должно бороться с цензурой в СМИ

Об этом народный депутат Украины от "Народного фронта" Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook.

По его мнению, у нового Министерства должно быть пять задач.

1. Разъяснительная и контрпропагандистская работа в информационном пространстве Крыма и оккупированной части Донбасса.

Читайте такжеГлава нового Министерства информполитики обещает, что интернет-СМИ регистрировать не будут

2. Разработка методики и реализация проектов по контрпропаганде и агитации в информационном пространстве РФ.

3. Разъяснительная работа по борьбе с фейками, которыми ежедневно взрывается информационное пространство Украины.

4. Противодействие российской пропаганде и агитации в украинском и мировом информационном пространстве.

Читайте такжеВ ОБСЕ заявили, что создание "Министерства правды" - угроза свободе СМИ

5. Борьба с цензурой и самоцензурой, обусловленной давлением владельцев СМИ на журналистов.

"Министерство информационной политики должно, по моему мнению, быть другом, готовым подставить плечо всем патриотам, журналистам, гражданам, которые желают защищать свою страну на поле информационной войны с РФ как в Украине, как на территории РФ, так и во всем мире!", - написал Геращенко.