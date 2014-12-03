Министры-иностранцы пообещали, что результаты реформ украинцы увидят уже через год

Об этом они заявили на пресс-конференции, сообщает «Украинская правда».

По словам министра здравоохранения Александра Квиташвили, все трое новоназначенцев осознавали, на что шли.

"Вам будет неприятно это услышать, но то, что делается на востоке Украины, закончится еще нескоро. Если террористы поддерживаются русскими, и если их не выгнать отсюда навсегда, то эта страна всегда будет в состоянии войны", - сказал Квиташвили.

"Хорошо, что не вся страна вовлечена в это, но в крупнейшем индустриальном регионе уничтожена инфраструктура, и не принимается гуманитарная помощь, за исключением нескольких конвоев", - заявил он.

Вместе с тем, министр напомнил, что он с коллегами является представителями бизнеса, а потому не собирается медлить с демонстрацией результатов своей работы.

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В свою очередь министр экономики Айварас Абромавичус на вопрос, как будут действовать министры, если через год украинцы не увидят результатов реформ, подтвердил слова коллеги: "Мы все происходим из бизнеса, мы не привыкли терпеть, и я думаю, что результаты будут быстрее, чем через год."

"Я был удивлен качеством людей в министерстве. У нас работают очень хорошие люди, которые были расстроены тем, что реформы тормозились", - заявил министр.

В свою очередь министр финансов Наталья Яресько заявила, что назначение иностранцев на руководящие должности в трех министерствах не свидетельствует об отсутствии талантливых людей в Украине.

"Я думаю, что это сигнал для всего мира, что двери открыты для всех, кто хочет работать в этой стране. Мы будем работать столько, сколько будет нужно", - заявила Яресько.