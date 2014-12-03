В Одессе ночью взорвали магазин украинской символики

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, в милицию после полуночи поступило сообщение, что в магазине «Патриот» на улице Малая Арнаутская произошел взрыв, в результате которого повреждены окна магазина, часть стены под одним из окон и припаркованный рядом автомобиль. Пострадавших в результате взрыва нет.

«Магазин специализировался на продаже государственной символики и национальной одежды», - отметили в милиции.

Собраны вещественные доказательства направлены на исследование в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при ГУМВД.

По предварительным данным, под окном магазина на первом этаже (в пристройке к жилому дому) злоумышленники заложили взрывное устройство без оболочки, эквивалент - примерно 200 граммов тротила. Повреждения получили также близлежащие жилые здания.

Читайте такжеВ Харькове ночью прогремел мощный взрыв - СМИВо время взрыва в помещении находилась хозяйка магазина, она не пострадала.

По факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Материалы переданы в Управление Службы безопасности Украины в Одесской области.