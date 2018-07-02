Саммит Украина-ЕС должен дать "политическое благословение" для развития сотрудничества - Климпуш-Цинцадзе

Украинская власть, в частности, хочет выйти де-факто на восприятие Украины в формате 28+1 в цифровом рынке ЕС.

Кроме важных приоритетов политической поддержки странами Европейского Союза по противодействию российской агрессии и восстановлению территориальной целостности Украины, весомой частью повестки дня саммита Украина-ЕС 9 июля в Брюсселе станет выполнение Соглашения об ассоциации и Зоны свободной торговли.

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Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Правительственный портал.

По ее словам, украинская власть хочет выйти де-факто на восприятие Украины в формате 28+1 в цифровом рынке ЕС.

"Сейчас формируется цифровой рынок Европейского Союза. Мы также считаем, что между ЕС и Украиной необходимо согласовать четкую конкретизированную дорожную карту с учетом того, как изменилось законодательство Европейского Союза в цифровой области с тех пор, когда закончились переговоры по Соглашению об ассоциации", - заявила она.

"На основе этих новых подходов Европейского Союза должны также максимально интегрировать Украину в процессы в цифровой области. В этом есть взаимный интерес как Украины, так и ЕС. И также хотим выйти де-факто на восприятие Украины в формате 28+1 в цифровом рынке ЕС, который сейчас формируется», - добавила Климпуш-Цинцадзе.

При этом вице-премьер-министр отметила, что в таможенной сфере, на которой сейчас сосредоточена дискуссия с Европейским Союзом, Украина рассчитывает на то, чтобы в этой области получить дополнительные возможности для упрощения таможенных процедур транзита, в частности, со стороны Украины в ЕС. По словам чиновника, Украина сделала достаточно много для того, чтобы синхронизировать процедуры технического регулирования в отношении промышленных товаров, что позволяет открыть путь к подписанию Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров.

Вместе с тем, по ее словам, в сфере юстиции, свободы и безопасности есть дополнительные взаимовыгодные возможности для углубления сотрудничества с различными европейскими структурами, в частности, по эффективному интегрированному управлению границами и защищенности границ стран Шенгенской зоны.

"Мы надеемся, что Саммит даст «политическое благословение» дальнейшей проработке этих направлений органами ассоциации - Комитетом ассоциации и Советом ассоциации, которые являются органами, обеспечивающими выполнение Соглашения. Мы также рассчитываем на то, что и Парламент будет поддерживать нас на этом пути, потому что чисто исполнительными решениями имплементировать Соглашение об ассоциации просто невозможно", - сказала Климпуш-Цинцадзе.