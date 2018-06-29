В Кремле говорят, что работу омбудсменов будут оценивать Порошенко и Путин

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что удерживаемыми лицами занимается еще и Медведчук.

В Кремле заявили, что работу омбудсменов будут оценивать президенты Украины и Российской Федерации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По-прежнему происходит весьма проблематичная ситуация с синхронизацией действий двух омбудсменов. Понятно, что достаточно большой дефицит доверия, взаимного, но пока полная разкоординация», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, о чем договаривались президенты Украины и РФ, если уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову снова не пустили к режиссеру Олегу Сенцову, а мотивировали это тем, что у нее нет российского гражданства.

Песков также заявил, что проблемы были и у российского омбудсмена Татьяны Москальковой в Киеве, и без предварительного уведомления ее украинская коллега Денисова «приехала сюда».

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«Главным образом, это пока неспособность сторон договориться об алгоритме действий и о режиме посещения. Кроме того, там существует непонимание, почему вокруг каких-то фамилий (Сенцов, который голодает более 40 дней – УНИАН) концентрируется интерес у украинской стороны, и абсолютно игнорируются другие лица, которые также находятся в соответствующих учреждениях на территории России», - сказал пресс-секретарь российского президента.

«Процесс идет. Договоренность была, и мы остаемся приверженными этой договоренности, но это достаточно долгий путь» - подчеркнул он.

На уточняющий вопрос УНИАН, если омбудсмены не могут договориться за три недели, может есть смысл поручить эту работу другим лицам, Песков ответил: «Омбудсмены работают во исполнении договоренностей двоих президентов. Об эффективности их работы судить президентам, ибо именно они давали поручения своим омбудсменам».

«При этом не нужно забывать, что вопросами удерживаемых лиц занимается и группа Медведчука (лидер движения «Украинский выбор» - УНИАН), причем достаточно успешно. Здесь не нужно забывать, что эта работа ведется по различным направлениям», - добавил Песков.