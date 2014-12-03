Новый министр финансов: Сегодняшний Кабмин - это команда технократов

Об этом заявила новоназначенная министр финансов Украины Наталия Яресько на брифинге в Верховной Раде после формирования нового правительства.

"Команда направлена на то, чтобы изменить страну, чтобы улучшить прозрачность и уничтожить коррупцию. Здесь члены команды, которая готова бороться с вызовами, которые стоят сейчас перед Украиной. Это правительство профессионалов и технократов, и мы намерены работать", - цитирует Яресько ТСН.

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Она добавила, что проживает в Украине уже 22 года и до сегодняшнего дня возглавляла крупную компанию, которая управляла тремя инвестиционными фондами.

"Для меня честь быть назначенным на должность министра финансов. Мой опыт и мое понимание ситуации дает мне возможность, желание и вдохновение работать на благо Украины", - подчеркнула Наталья Яресько и добавила, что благодарна за возможность служить народу Украины.