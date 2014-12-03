Российский журналист сравнил войну на Донбассе с Великой Отечественной

Об этом рассказал журналист телеканала "Дождь" Тимур Олевский во время выступления на "Новейших диалогах", организованных "Открытой библиотекой" в Санкт-Петербурге, передает ТСН.

"Я приехал в Пески на автомобиле, старом разбитом Уазе, который гнал из Николаевской области волонтер. Он привез тело убитого двадцатилетнего парня из "Правого сектора" в село, в котором он жил. И в деревне, когда его похоронили, собрали целую машину консерваций, одежды и сказали отвезти ребятам, с которыми он вместе служил. Представьте, что целая страна каждый день просыпается и, кроме своих повседневных дел, еще помогает фронту. Собирает деньги для своих военных, которые их защищают. Эти деньги они отдают волонтерам, а даже не государству. На свои деньги одевают и вооружают армию", - рассказал журналист.

Олевский также отметил, что большинство украинских детей знает о войне в стране и знают тех, с кем Украина воюет.

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"Это можно сравнить только с Великой Отечественной войной. Я бы не осмелился так сказать, если бы они так не говорили. Вы можете быть согласны или не согласны с этим, от этого ничего не изменится. Целая нация считает, что так происходит. Дети и внуки этих людей тоже будут так думать. И чем бы эта война не закончилась, наши дети будут жить с этим. Это, как мне кажется, самое страшное преступление этой войны", - высказал свое мнение он.

Тимур Олевский также упомянул о распродажах модной дизайнерской одежды прямо на улицах Киева, выручка от которых идет солдатам.

"Ничего подобного в России никогда не было, кроме момента, когда много людей собирали помощь пострадавшим во время наводнения в Крымске", - сказал журналист.