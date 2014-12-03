В Луганске и Донецке заработают центры, которые будут контролировать перемирие

02:27, 03 декабря 2014
Политика
4 0

Во вторник сокомандующие совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон представитель ВС Украины генерал-лейтенант Владимир Аскаров и представитель ВС РФ генерал-лейтенант Александр Ленцов провели встречи с участием представителей ОБСЕ и отдельных районов Донецкой области, в городе Донецке.

Facebook

Об этом центр информирует в Facebook.

Генерал-лейтенант Владимир Аскаров подчеркнул, что стороны, которые принимали участие в обсуждении, пришли к согласию о введении режима тишины.

Также была достигнута договоренность, что с 18:00 прекращается огонь в районе аэропорта "Донецк". Также прорабатывается вопрос о поставке еды, воды, средств обогрева защитникам нового терминала аэропорта.

Читайте такжеБоевики объявили перемирие в Донецком аэропорту

Представитель ВС РФ генерал-лейтенант Александр Ленцов сообщил о том, что одной из целей рабочей встречи в Донецке было развертывание в городе рабочей группы по контролю и координации по вопросам прекращения огня. Похожая уже действует в Дебальцево.

Стороны определились с местом размещения этого центра и оперативная группа уже приступила к его развертыванию. В четверг центр заработает в полном объеме.

Личный состав центра будет аналогичным дебальцевскому: представители Вооруженных Сил Украины, отдельных районов Донецкой области, военные РФ и ОБСЕ. Аналогичный центр будет действовать и в Луганске.

Сообщение by Центр по вопросам прекращения огня на Донбассе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter