Правительство есть, главное, чтобы не было проволочек с реформами - политолог
00:52, 03 декабря 2014Политика
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Политолог, директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко советует новому правительству не медлить с реформами
Фесенко советует новому правительству не медлить с реформами / УНИАН
Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV.
"Главное, чтобы не было проволочек с реформами. Насчет времени - очень важно не терять время с конституционными изменениями, потому что в Коалиции есть сейчас 300 голосов. Надо эту консолидированность использовать и проголосовать как можно быстрее за конституционные изменения, о которых говорилось", - отметил он.
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Напомним, во вторник, 2 декабря, 288 голосами Верховная Рада назначила новый Кабмин.
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