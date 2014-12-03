Правительство есть, главное, чтобы не было проволочек с реформами - политолог

Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV.

"Главное, чтобы не было проволочек с реформами. Насчет времени - очень важно не терять время с конституционными изменениями, потому что в Коалиции есть сейчас 300 голосов. Надо эту консолидированность использовать и проголосовать как можно быстрее за конституционные изменения, о которых говорилось", - отметил он.

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Напомним, во вторник, 2 декабря, 288 голосами Верховная Рада назначила новый Кабмин.