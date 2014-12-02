«Оппозиционный блок» и група Еремеева в полном составе не голосовали за новый Кабмин

Как передает корреспондент УНИАН, «за» из группы “Экономическое развитие” проголосовал Станислав Березкин.

Из фракции партии “Блок Петра Порошенко” “за” проголосовали 136 народных депутатов, против - 1 (Мустафа Найем), воздержались 6 народных депутатов (Дмитрий Добродомов, Светала Залищук, Сергей Лещенко, Богдан Матковский, Ольга Червакова, Олег Мусий).

Из фракции партии “Народный фронт” “за” проголосовали 80 из 83 народных депутатов. Не голосовали - 2, отсутствует-1. Не голосовали - Виктория Сюмар и Дмитрий Тымчук.

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Из фракции “Самопомич” “за” проголосовали 25 из 32 народных депутатов. Воздержались от голосования Виктория Войцицкая, Андрей Журжий, Виктория Пташник, Егор Соболев, Елена Сотник, Ирина Суслова.

Из фракции Радикальной партии “за” проголосовал 21 из 22 народных депутатов. Воздержался при голосовании Юрий Шухевич.

Из фракции ”Батькивщина” “за” проголосовали 16 из 19 народных депутатов. Воздержался Игорь Луценко, а отсутствовали при голосовании Надежда Савченко и Сергей Власенко.

Из внефракционных 9 проголосовали за избрание правительства - Владислав Атрошенко, Яков Безбах, Александр Герега, Владимир Гройсман, Олесь Довгий, Валерий Давиденко, Сергей Кивалов, Сергей Мищенко, Тарас Пастух.