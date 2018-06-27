Маленькая ложь Холодницкого

Главный антикоррупционный прокурор страны Назар Холодницкий снова в центре скандала. На этот раз – из-за земли. Недавно Центр противодействия коррупции сообщил, что Холодницкий и его родственники - мать и работающая 20 лет за рубежом сестра – получили под Киевом бесплатно 5 земельных участков общей площадью 0,48 га. Четыре из них расположены на территории Киево-Святошинского района, в котором ранее Холодницкий работал не то прокурором, по то помощником прокурора.

Причем, в своем сообщении ЦПК подчеркивает - Холодницкий и его семья землю получили в рамках бесплатной приватизации в 2012 - 2015 годах. И участки выделялись в одном из самых дорогих пригородных районов Киева: всего антикоррупционный прокурор с сестрой владеют 12 объектами недвижимости, 8 из которых расположены на территории Киево-Святошинского района Киевской области.

Бесплатно дорогостоящая земля в престижных районах рядовым украинцам, зачастую, не выделяется. Аксиома, которую знают все

Из сообщения ЦПК не совсем ясно, почему только сейчас стало известно о земельном богатстве Холодницкого? Неужели, эту информацию он не декларировал? Если это так, то это совсем другой разговор.

Но пока акцент антикоррупционные активисты сделали на другом - на бесплатной передаче земли Холодницкому и его семье. Согласитесь, бесплатно дорогостоящая земля в престижных районах рядовым украинцам, зачастую, не выделяется. Аксиома, которую знают все.

В этой связи, мне было интересно почитать разъяснения самого антикоррупционного прокурора. Но то, что я прочитал – меня шокировало.

Во-первых, Холодницкий иезуитствует. Говорит, что Киево-Святошинский район не самый престижный. Мол, это же не Козин или Лесники.

Первое впечатление – Холодницкий держит нас всех за лохов

А, во-вторых, он уверяет, что заявления в сельсовет писались с 2007 по 2013 годы. Писались массово. Но, поначалу, по ним были отказы. И только в 2012 году (после проявленной настойчивости) сельсоветы рассмотрели заявления и выдели землю. «И это не десятки-сотни гектаров, суммарное количество этих участков составляет — как уже посчитали — «аж» 48 соток. Это все вместе», – не то с ироний, не то с упреком говорит Холодницкий и добавляет: «Я что, должен быть голый-босый? Как в фильме «Терминатор», когда герой Шварценеггера появлялся голый в кафе?»

Первое впечатление – Холодницкий держит нас всех за лохов. Ну, какое бесплатное выделение земли под Киевом? Покажите мне такого простого человека, который смог, согласно нормы Конституции, получить заветные 10-12 соток земли?

Воины АТО, которым земля, кроме Конституции, по отдельному закону полагается, и то дороги перекрывают, чтобы эти земельные участки получить. Что тогда говорить об остальных?

Если бы было так просто, и землю действительно можно было получить бесплатно, то почему главы сельсоветов ходят в лидерах по количеству осужденных за взятки?

Или, может, этой статистики и правды жизни Холодницкий не знает?

Тогда предлагаю пари заключить – я иду в сельсовет, пишу заявление на выделение клочка земли, и… посмотрим, чем история закончится.

Как вариант, САП может открыть для граждан «прямую линию» по земельным вопросам – чтобы консультировать, как правильно проявлять настойчивость при получении земельных участков.

Впрочем, этот простой случай с получением Холодницким земли (пусть не гектаров, а всего 48 соток) и последовавший с его стороны ответ, который лично классифицирую как ложный, приводит к одному банальному выводу – маленькая ложь, как говорил один известный киногерой, рождает большое недоверие.

Самый главный вопрос – как глава самой важной структуры по борьбе с коррупцией в Украине собирается вести борьбу с этим злом и бедствием, если у него самого «рыльце в пушку»

После этого, как можно доверять Холодницкому в более сложных ситуациях? Взять, к примеру, скандал с выгораживанием застройщика «Акварели» (все тот же Киево-Святошинский район), который фигурирует в уголовном расследования в попытке дать взятку и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун. Ведь именно с этим застройщиком Холодницкий хорошо знаком.

Еще один пример: где-то месяц назад ЦПК публиковали фото, на котором Холодницкий стоит в церкви в компании народных депутатов, братьев Дубневичей. И тут же вспоминается руководитель фирмы «АТ Механика» Виталий Руденко (конкурент Дубневичей по производству креплений для рельсов), который в разговоре со мной, ссылаясь на детектива НАБУ, заявил, что все расследования Национального антикоррупционного бюро блокируются или саботируются прокурорами САП.

Поначалу я скептически отнесся к словам Руденко. А после увиденного совместного фото Дубневичей и Холодницким – поверил. А кто бы не поверил? Думаю, это объясняет, почему сразу после Революции достоинства кому-то весьма успешно удается поставлять железнодорожникам крепления втридорога, и при этом не нести никакой ответственности.

Но, пожалуй, самый главный вопрос – как глава самой важной структуры по борьбе с коррупцией в Украине собирается вести борьбу с этим злом и бедствием, если у него самого «рыльце в пушку», да еще с подорванным доверием?

А, вообще, конечно, грустно. Грустно, что в такой большой стране, как Украина, так и не нашлось чистой и незапятнанной кандидатуры на столь важное ведомство. Я с ужасом представляю, из кого тогда сформируют Антикоррупционный суд.

Николай Бабич