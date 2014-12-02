В Раде создали межфракционное объединение «За Харьков, за Слобожанщину»
16:28, 02 декабря 2014Политика
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В Верховной Раде создано межфракционное объединение “За Харьков, за Слобожанщину”, которое возглавил Валерий Писаренко.
Объединение возглавил Валерий Писаренко / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман.
Он не уточнил, сколько народных депутатов вошло в это межфракционное объединение.
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Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуры, предложенные собранием коалиции в состав правительства. На этом собрание коалиции было завершено.
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