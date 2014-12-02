В Раде создали межфракционное объединение «За Харьков, за Слобожанщину»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман.

Он не уточнил, сколько народных депутатов вошло в это межфракционное объединение.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуры, предложенные собранием коалиции в состав правительства. На этом собрание коалиции было завершено.