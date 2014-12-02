Рада рассмотрит кандидатуры министров, о которых договорилась коалиция
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуры, предложенные собранием коалиции в состав правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, он подчеркнул, что вносит все “кадровые представления, которые только определены коалицией, на членов правительства”.
Яценюк попросил начать пленарное заседание ВР для представления соответствующих кандидатур на должности в правительство Украины.
В свою очередь координатор коалиции Юрий Луценко напомнил, что в 16 часов начнется заседание ВР, и “за это время коалиция может дорабатывать эти вопросы”.
Луценко пригласил совет коалиции и руководителей фракций собраться для проведения консультаций.
На этом собрание коалиции было завершено.
Читайте такжеНа следующей неделе Рада рассмотрит децентрализацию и борьбу с коррупцией
Как сообщает корреспондент УНИАН, во время голосования коалицией за кандидатуры министров воздержались от голосования 6 народных депутатов. В то же время не было озвучено, сколько членов коалиции проголосовали “за” кандидатуры министров.
Как известно, голосование происходило в сессионном зале, где проходило собрание коалиции, путем поднятия рук.