На следующей неделе Рада рассмотрит децентрализацию и борьбу с коррупцией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге председатель ВР Владимир Гройсман.

“В этом месяце, буквально на следующей неделе, мы должны принять ряд важных решений, в частности, что касается децентрализации власти, то, что касается подходов к формированию нового бюджета, чтобы территориальные общины почувствовали, что, в конце концов, они смогут самодостаточно в 2015 году начать на своих территориях развитие, и много других вопросов, вопросы антикоррупции, восстановления качественной судебной системы”, - сказал спикер.

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По его словам, должны быть приняты те решения, которые предусмотрены коалиционным соглашением.

Гройсман подчеркнул, что очень важно, чтобы украинский парламент “сделал две вещи». «Первое - это поддержка правительства, которое будет сформировано, и, несомненно, обеспечил эффективный контроль за действиями правительства, а также прозрачность в своей деятельности”, - отметил он.