В МИД заявили, что не получали информацию о прекращении огня 5 декабря

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“Деталей относительно этих переговоров у меня нет. Насколько я понимаю из тех сообщений, которые были, контакты в рамках этой контактной группы, которая существует, они продолжаются, но, к сожалению, я ничего не могу сказать о результатах”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр обороны Степан Полторак заявил, что руководители Совместного центра Украины и РФ продолжают договариваться по выполнению Минских договоренностей.

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Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон создали на основе Минских договоренностей.

Украину в центре представляет генерал-лейтенант Владимир Аскаров, Россию - генерал-лейтенант Александр Ленцов.

1 декабря руководители центра договорилось о прекращении огня в Донецком аэропорту.

Также в ОБСЕ сообщали, что переговорная группа ранее договорилась с представителями "ЛНР" о прекращении огня вдоль линии разграничения и отвода тяжелого вооружения с 5-6 декабря.