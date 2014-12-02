В Раде предлагают привлечь к ответственности судью, разблокировавшего счета Арбузова

Об этом сообщила народный депутат Ирина Фриз в своем Facebook.

"Рассчитываю на поддержку ВР в вопросе обращения к Высшей квалификационной комиссии судей о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Печерского суда Подпалого В., который снял арест со счетов Арбузова", - написала она.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября в пресс-службе Генпрокуратуры заявили, что на счета Арбузова и его жены повторно наложен арест.

Как отметили в пресс-службе ГПУ, Главным следственным управлением Генпрокуратуры в мае 2014 года в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о присвоении чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением Арбузовым, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

20 мая следственным судьей Печерского райсуда Киева был наложен арест на имущество Арбузова, подозреваемого в совершении указанного уголовного правонарушения, а в августе следственным судьей Печерского райсуда наложен арест на имущество его жены - Ирины Арбузовой.

21 ноября следственным судьей Печерского райсуда во время рассмотрения ходатайства защитников Арбузова было принято решение об отмене вышеуказанных арестов, которое не подлежит обжалованию.

24 ноября Генпрокуратура обратилась в Печерский райсуд с повторным ходатайством о наложении ареста на вышеуказанные счета. В тот же день следственным судьей Печерского районного суда г. Киева указанные ходатайства были удовлетворены.

"В настоящее время Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины предоставляется правовая оценка принятом следственным судьей Печерского районного суда Киева решению об отмене арестов, наложенных на счета Сергея и Ирины Арбузовых относительно его законности", - отметили в ГПУ.