Не существует никаких списков украинских граждан, которым запрещен въезд в Польшу – посол

Об этом посол Республики Польша в Украине Ян Пекло заявил во время научной конференции, которая проходит сейчас на Ивано-Франковщине в рамках Форума Восточной и Центральной Европы «Via Carpatia».

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Украине Ян Пекло заявил, что сейчас не существует никаких списков украинских граждан, которым запрещен въезд в Польшу.

О это Пекло заявил во время научной конференции «Круг Винценза», которая проходит сейчас в селе Криворивня на Ивано-Франковщине в рамках Форума Восточной и Центральной Европы «Via Carpatia».

Напомним, 18 ноября прошлого года ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета не впустили в Польшу. Мотивировали отказ - запретом на въезд в страну Шенгенской зоны сроком на один год.

«Вы знаете, что Святослав Шеремета въехал в Польшу. Это не проблема. Что означает, что какие-то списки – есть фантазия. Или болезненное воображение», - подчеркнул Пекло.

Как сообщал УНИАН, на Ивано-Франковщине в рамках форума «Via Carpatia» стартовала научно-экономическая конференция «Круг Винценза», которая продлится два дня.

18 ноября 2017 года польские пограничники не пропустили Шеремету в Польшу.

По словам Шереметы, причины недопуска ему не сообщили, в то же время пограничник заметил, что срок запрета на въезд в Польшу – 1 год, а немецкая виза, по которой он пытался пересечь границу будет аннулирована.

В связи с этим украинский МИД вызвал польского посла Пекло. Во время встречи с польским послом представители МИД Украины раскритиковали решение Польши о запрете въезда Шеремете до страны.

В частности, украинская сторона сообщила дипломату, что этот запрет противоречит логике конструктивных договоренностей сопредседателей Консультационного комитета президентов Украины и Польши, которые были достигнуты 17 ноября в Кракове.

24 мая этого года вице-премьер-министр Украины, представитель Украины в совместной украинско-польской комиссии по историческим вопросам Павел Розенко заявил о возобновлении совместных украинско-польских поисковых работ под эгидой Института национальной памяти Польши.

«Секретарь государственной комиссии по вопросам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослав Шеремета в Польше принимает участие в поисковых работах польского Института национальной памяти», - заявил Розенко.