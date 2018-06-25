Россия сознательно спонсирует терроризм и применяет пытки к задержанным украинцам - Климкин

Министр отмечает, что преступления России необходимо доказать юридически в международных судебных инстанциях.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что Россия сознательно спонсирует терроризм на оккупированных ею украинских территориях и применяет пытки к задержанным украинцам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместном брифинге с главой Службы безопасности Украины Василием Грицаком для представителей дипломатического корпуса о преступлениях РФ, а также ее оккупационной администрации на временно оккупированных территориях Украины, в частности применении пыток к заложникам и незаконно удерживаемым лицам.

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По словам министра, накануне дня, посвященного жертвам пыток, важно понять "бесчеловечность оккупантов для того, чтобы доказать это, в том числе и юридически".

"Очень важно понять, что было для того, чтобы этого не произошло еще раз. И очень важно показать, кто стоит за этим - ответственность и России как страны, которая сознательно спонсирует терроризм, которая участвует в пытках и сознательно их применяет, и тех людей, которые в этом участвуют", - подчеркнул Климкин.