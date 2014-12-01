Евродепутат выступает за более решительные действия ЕС, если не будет достигнут мир на Донбассе

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Как отмечается, Джанни Питтелла высоко оценил действия и Порошенко по реформированию страны и подчеркнул важность проведения реформ, в том числе экономических, децентрализации власти и эффективной борьбы с коррупцией. Евродепутат отметил поддержку Украины.

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Питтелла также заявил о готовности поддержать более решительные действия со стороны ЕС, если участие сторон мирного урегулирования не будет конструктивным. "В декабре Совет ЕС рассмотрит этот вопрос", - сообщил он.

В свою очередь Порошенко поблагодарил Европейский Союз и Италию за поддержку Украины ради сохранения мира и стабильности в мире.

Стороны также обсудили подготовку к донорской конференции для Украины.