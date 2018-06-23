Денисова просит главу МККК в Симферополе посетить Балуха

Незаконно осужденный во временно оккупированном Крыму украинский активист Владимир Балух голодает уже 97 день, за это время он похудел на 30 кг.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в очередной раз обратилась к представителям Международного комитета Красного Креста с просьбой срочно посетить в изоляторе временно содержания украинского активиста Владимира Балуха, который усилил голодовку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

«Владимир Балух, который голодает уже 97 день, усилил голодовку. Это означает, что он от частного типа снова переходит только на воду. За время голодовки Владимир потерял 30 кг веса. Это несет огромную угрозу для его жизни», - отметила омбудсмен.

По ее словам, Балуха перевели из симферопольского СИЗО в Раздольненский изолятор временного содержания, где он подвергается издевательствам и унижениям по национальному признаку со стороны руководителя учреждения.

Кроме того, раздаются угрозы поместить Балуха в штрафной изолятор.

Омбудсмен отмечает, что за последние 10 дней пребывания на территории РФ ей не удалось осуществить визит ни к одному из украинских политзаключенных, так как российская сторона различными средствами препятствует этому.

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Учитывая указанное, Денисова в очередной раз обратилась к председателю Региональной делегации Международного комитета Красного Креста в Российской Федерации, Беларуси и Молдове Магне Барту и руководителю офиса Международного комитета Красного Креста в г. Симферополь Пьеру-Эммануэлю Дюкруе с просьбой как можно скорее посетить Балуха в СИЗО и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь.

«Призываю всех причастных, кто может решить этот вопрос в Российской Федерации, предоставить мне доступ к Олегу Сенцову, Владимиру Балуху, Александру Кольченко и Станиславу Клыху!», - подчеркнула Денисова.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был во дворе его дома.

Подконтрольный России «суд» в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Второе дело в отношении активиста возбуждено из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

Балух 19 марта объявил голодовку.

15 июня Балуху стало плохо с сердцем во время заседания подконтрольного РФ так называемого «Раздольненского райсуда».

22 июня адвокат сообщил, что активист отказался от сухарей и начал употреблять только воду.