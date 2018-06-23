В Польше в честь генерала армии УНР назвали перекресток (фото)

17:36, 23 июня 2018
Политика
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В Польше в честь генерала армии УНР назвали перекресток / фото twitter.com/ADeshchytsia

Об этом сообщил в Twitter посол Украины в польше Андрей Дещица.

"Сегодня во Вроцлаве официально открыто круговой перекресток, которому присвоено имя генерала армии УНР Марка Безручко", - сообщил украинский дипломат.

Как информирует Европейская правда со ссылкой на Wyborcza.pl во время открытия мемориальной доски были исполнены гимны Украины и Польши.

Глава Союза украинцев во Вроцлаве Игорь Саламон ранее заявлял, что приурочення имени украинского генерала является "символом братства наших народов".

"К столетию независимости Польши стоит помнить, что она не боролась одна", - сказал Саламон.

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Председатель городского совета Вроцлава Яцек Оссовский заметил, что перекресток имени Марка Безручко является "еще одним символом нашей общей истории".

Марко Берзручко в 1920 году командовал 6-й Сечевой стрелковой дивизией УНР, которая вместе с польскими войсками освободила Киев 6 мая. Безручко также возглавлял оборону Замостье в борьбе против Красной Армии и принимал участие в разгроме Армии Буденного во время сражения под Комаровом.

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Теги: #Дещица#Польща#история УНР